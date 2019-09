Siemens Gamesa : obtient un financement supplémentaire

19/09/2019 | 11:45

Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a annoncé avoir obtenu une ligne de crédit 'verte' supplémentaire de 350 millions d'euros pour développer ses activités.



Dans le cadre d'un accord conclu avec BNP Paribas, le groupe a converti une ligne de financement de 240 millions d'euros en une ligne de crédit 'verte' et a signé une ligne supplémentaire d'un montant de 110 millions d'euros.



Cette levée de fonds s'ajoute aux 900 millions d'euros de garanties déjà accordées par d'autres banques, a annoncé le fabricant espagnol.



Siemens Gamesa prévoit d'utiliser cette ligne pour financer ses activités de fabrication et de vente d'éoliennes terrestres et offshore dans le monde entier, avec un impact positif sur ses objectifs de développement durable (SDG).



