Siemens Gamesa : premier contrat pour SG 3.4-132 en France

17/10/2019 | 14:17

Siemens Gamesa annonce qu'il fournira pour la première fois son éolienne SG 3.4-132 conçue pour le marché français pour deux projets totalisant près de 100 MW dans le département de la Marne, projets respectivement équipés de 15 et 13 éoliennes.



Il précise que cette éolienne permet une production annuelle d'énergie supérieur de 30% par rapport à l'ancienne génération, performance lui permettant de délivrer le coût de l'énergie le plus faible de ce segment.



'La SG 3.4-132 a également été conçue avec la technologie Siemens Gamesa Optimaflex qui lui permet d'adapter parfaitement sa puissance nominale aux contraintes géographiques ou réglementaires des sites français', ajoute le groupe espagnol.



