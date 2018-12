Siemens Gamesa : projet éolien au large de la Belgique.

03/12/2018 | 13:35

Siemens Gamesa Renewable Energy fait part d'une commande pour le projet d'éolien en Mer du Nord SeaMade, au large des côtes de Belgique, portant sur la livraison de 58 turbines SG 8.0-167 DD et un accord de services à long terme de 17 ans.



Ce projet d'une capacité totale de 487 MW se compose des deux parcs Seastar (252 MW et 30 turbines) et Mermaid (235 MW et 58 turbines). Il pourra approvisionner en électricité propre 485.000 foyers. L'installation et la livraison devraient être achevées avant fin 2020.



