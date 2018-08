Siemens Gamesa : projet éolien au large de la Virginie

09/08/2018 | 15:08

Siemens Gamesa Renewable Energy et Ørsted annoncent la signature d'un sous-contrat pour fournir des turbines éoliennes à un projet éolien en mer au larges des côtes de l'Etat américain de Virginie, projet fondé par Dominion Energy.



Dominion Energy et Ørsted ont conclu l'année dernière un partenariat stratégique visant à fournir aux clients de Virginie une source d'énergie propre et renouvelable. Il s'agira du premier projet éolien construit dans les eaux fédérales américaines.



Ørsted sera en charge de la construction de ce projet éolien en utilisant deux unités de turbines 6-MW SWT-6.0-154 de Siemens Gamesa Renewable Energy, unités totalisant donc 12 MW de potentiel d'électricité générée.



