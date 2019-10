Siemens Gamesa : rachat d'actifs auprès de Senvion

21/10/2019 | 09:13

Siemens Gamesa Renewable Energy annonce un accord pour l'acquisition de certains actifs européens de Senvion Group moyennant 200 millions d'euros, transaction qui se traduirait par le transfert au groupe d'environ 2.000 employés.



Les actifs comprennent une grande partie de l'activité service sur terre ferme en Europe, tous les actifs et activités associés, toute la propriété intellectuelle de Senvion, ainsi que le site de fabrication de pales sur terre ferme de Vagos, au Portugal.



Soumise aux autorisations réglementaires usuelles et à d'autres conditions, l'acquisition de ces actifs devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019-20 de Siemens Gamesa et n'aura donc pas d'impact financier sur l'exercice 2018-19.



