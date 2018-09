Siemens Gamesa : remporte de nouveaux contrats en Espagne

25/09/2018 | 16:42

Siemens Gamesa annonce avoir remporté de nouveaux contrats en Espagne : le groupe spécialisé dans les énergies renouvelables va ainsi fournir un total de 233 MW à différentes installations.



La société installera 70 de ses éoliennes dans huit parcs éoliens en cours de développement et d'installation dans les provinces espagnoles de Saragosse et de Valladolid, durant le premier semestre 2019. Siemens Gamesa aura également pour mission de gérer et d'entretenir ces nouvelles installations.





