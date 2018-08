Siemens Gamesa : remporte plusieurs contrats à Taïwan

08/08/2018 | 17:40

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce aujourd'hui la signature de dix protocoles d'accord pour le développement de l'approvisionnement en énergie éolienne offshore à Taipei, à Taiwan.



Ces accords ont été signés avec six fournisseurs mondiaux et quatre fournisseurs locaux. Ils couvrent notamment la chaîne d'approvisionnement, l'usinage, les systèmes de contrôle et les refroidisseurs.



Le gouvernement taïwanais s'est fixé pour objectif d'atteindre une puissance installée de 5,5 GW d'origine offshore d'ici 2025.





