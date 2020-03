Siemens Gamesa : remporte un contrat en Scandinavie

30/03/2020 | 11:06

Siemens Gamesa annonce qu'il livrera huit unités de ses turbines SG 5.8-170 au développeur et opérateur éolien danois Eurowind Energy, pour le projet Knöstad (46 MW) situé près de Karlstad, en Suède.



'La commande historique marquera les débuts de l'éolienne terrestre avec le plus grand rotor de l'industrie, capable de capter plus de vent dans les sites de vent moyen et faible. De plus, les turbines fonctionneront à une capacité pouvant atteindre 6,2 MW, ce qui se traduira par une production annuelle d'énergie (AEP) record', indique Siemens Gamesa, qui fournira également des services au site pendant 25 ans.



