Siemens Gamesa : responsable des affaires d'entreprise nommé

03/10/2019

Siemens Gamesa fait part d'une nouvelle structure de son département affaires d'entreprise, avec la nomination de Ben Hunt, précédemment directeur des communications chez Amadeus Group, comme responsable global des affaires d'entreprise.



Dans ses nouvelles fonctions au sein de l'équipementier pour les énergies renouvelables, Ben Hunt prendra en charge le département communications et affaires publiques, y apportant 13 années d'expérience dans des groupes internationaux.



María Cortina, précédemment responsable des communications et des affaires publiques va maintenant conduire un projet stratégique pour le groupe qui doit être annoncé prochainement et sera conseillère senior pour les affaires d'entreprise en en Espagne.



