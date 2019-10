Siemens Gamesa : signe 3 commandes au Chili

17/10/2019 | 16:13

Siemens Gamesa a récemment signé trois nouvelles commandes pour fournir 359 MW à des clients au Chili, établissant un record de commandes de 640 MW dans le pays pour l'exercice clos le 30 septembre.



Les trois derniers contrats portent sur l'installation et la mise en service de 82 turbines SG 4.5-145 ainsi que sur des services d'exploitation et de maintenance à long terme allant jusqu'à 15 ans pour certains projets.



L'installation des éoliennes est prévue pour l'année prochaine.



' Nous sommes très heureux d'étendre notre leadership régional au Chili, où nous avons clôturé notre meilleure année de tous les temps ', a déclaré Jorge Lobatón, directeur général de Siemens Gamesa Latam.



