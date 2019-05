Siemens Gamesa : signe un contrat avec EDF Renewables

22/05/2019 | 15:36

EDF Renewables a signé un contrat avec Siemens Gamesa Renewable Energy pour 30 éoliennes SG 4.5-145 et 36 SG 2.7-129 pour le projet éolien Milligan de 232 MW situé dans le comté de Milligan, dans le Nebraska aux États-Unis.



Le contrat comprend également un service de maintenance pour Siemens Gamesa. L'achèvement du projet est prévu pour la fin de 2020.



'Cette commande témoigne à nouveau de la confiance de nos clients dans Siemens Gamesa et de notre technologie de pointe.' a déclaré la direction du groupe.



' Le projet Milligan marque la troisième commande d'EDF Renewables Amérique du Nord pour déployer le SG 4.5-145 en 2020 ', a déclaré Art Del Rio, vice-président de la stratégie et de la technologie éolienne chez EDF Renewables North.



Siemens Gamesa a installé plus de 10 000 éoliennes aux États-Unis, pour une capacité installée totale de près de 20 GW.



