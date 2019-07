Siemens Gamesa : une grosse commande avec MidAmerican Energy

02/07/2019 | 14:30

Siemens Gamesa annonce la signature de la plus importante commande de renouvellement d'énergie à ce jour en Amérique du Nord par MidAmerican Energy.



Siemens Gamesa a été sélectionné par MidAmerican Energy Company pour le projet d'énergie éolienne de Rolling Hills, pour un total de 429,3 MW, la plus importante commande de repowering à ce jour en Amérique du Nord.



La société fournira et installera 163 éoliennes SG 2.7-129 d'une puissance de 2,38 MW et 18 éoliennes SWT-2.3-108 déjà vendues avec une option pour 12 éoliennes supplémentaires.



La mise en service du projet est prévue pour la fin de 2021.



Siemens Gamesa a installé plus de 10 000 éoliennes aux États-Unis, d'une capacité totale d'environ 20 GW.



