Siemens Gamesa : va équiper un projet au Vietnam

22/07/2019 | 11:13

Siemens Gamesa annonce ce lundi qu'il fournira sept SG 4,5-145 pour la première phase du projet de parc éolien Thanh Hai n ° 5 (d'une puissance de 32 MW), au Vietnam.



La partie du projet concernée par la commande est située entre 2 km et 5 km de la côte vietnamienne.



Le groupe assurera également le service et la maintenance pendant 10 ans.





