Siemens Gamesa : va fournir 60 éoliennes au Mexique

10/12/2018 | 16:33

Siemens Gamesa Renewable Energy va fournir 60 éoliennes d'une puissance nominale de 4,2 MW aux parcs éoliens d'Enel Green Power à Coahuila, au Mexique.



Le contrat porte sur la fourniture de 24 unités des nouvelles éoliennes SG 4.5-145 pour le Parque Amistad III et de 36 unités pour le Parque Amistad IV, situé à Acuna, dans le nord de l'État de Coahuila au Mexique, pour une capacité totale d'environ 249 MW.



Ces projets représentent la première commande mondiale pour la nouvelle génération d'éoliennes terrestres de plus de 4 MW. Le Parque Amistad III (100 MW) et le Parque Amistad IV (149 MW) ont tous deux été attribués à Enel Green Power lors de la vente aux enchères mexicaine de 2017.



' Nous sommes très heureux de pouvoir fournir notre nouvelle génération d'éoliennes terrestres aux projets d'Enel Green Power ', a déclaré Jorge Lobatón, directeur général d'Onshore pour le Mexique.



' Nous attendons avec intérêt la mise en oeuvre réussie d'Amistad III et IV. Ces projets sont deux des projets éoliens les plus importants du Mexique, qui positionneront l'État de Coahuila comme l'un des principaux acteurs de l'énergie renouvelable dans le pays. '



