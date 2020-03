Siemens Gamesa : va fournir ses turbines à un parc vietnamien

26/03/2020 | 13:11

Le groupe Siemens Gamesa annonce ce jour qu'il fournira 25 unités de sa turbine SG 4.5-145 au parc éolien vietnamien Hoa Thang 1.2.



Ce parc est l'un des plus grands du pays. Il est en effet capable de fournir de l'énergie à quelque 240.000 personnes. Siemens Gamesa fournira également des services d'exploitation et de maintenance pendant 10 ans.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.