Siemens Gamesa : commande conditionnelle à Taiwan

17/06/2019 | 08:57

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce avoir reçu une commande sous conditions pour fournir des turbines éoliennes en mer, avec un accord de services pour 20 ans, pour le projet de parc offshore de 376 mégawatts (MW) Formosa 2, à Taiwan.



Le projet portera sur 47 turbines SG 8.0-167 DD et sa construction en mer devrait démarrer en 2020. Sa réalisation demeure soumise à la décision finale d'investissement du consortium à l'origine du projet, comprenant Macquarie Capital et Swancor Renewable Energy Co.



