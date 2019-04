Siemens Gamesa : contrat de maintenance en Pologne

04/04/2019 | 13:42

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) fait part de son premier contrat complet signé en Europe pour le service de turbines fournies par d'autres équipementiers, contrat portant sur deux parcs éoliens en Pologne représentant au total 29 turbines V90 de Vestas.



Le groupe va ainsi assurer pour Polenergia la maintenance des parcs de Lukaszow (34MW) et de Modlikowice (24MW), dans l'ouest du pays. Le contrat couvre une durée de 23 ans, s'ajoutant aux sept années précédentes de service assuré par une autre entreprise.



'Ce contrat illustre notre forte position concurrentielle dans les services et la maintenance de turbines éoliennes à travers l'ensemble des types et des technologies', commente Grant Walker, CEO régional des services Europe du Nord-Moyen-Orient chez SGRE.



