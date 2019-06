Siemens Gamesa : démarre son système de stockage ETES

12/06/2019 | 15:08

Siemens Gamesa annonce le démarrage de l'exploitation de son système innovant de stockage d'énergie thermique et électrique (ETES).



Cette technologie de stockage permet de stocker de grandes quantités d'énergie à moindre coût et dissocie ainsi la production et l'utilisation d'électricité.



L'usine pilote récemment ouverte à Hambourg-Altenwerder peut stocker 130 MWh d'énergie pendant une semaine maximum - l'objectif est une capacité de stockage de l'ordre du gigawatt-heure.Un gigawattheure équivaut à la consommation d'électricité quotidienne d'environ 50 000 ménages.



Lorsque la demande augmente, ETES utilise une turbine à vapeur pour réélectrifier l'énergie stockée. L'usine pilote ETES peut ainsi stocker jusqu'à 130 MWh d'énergie thermique pendant une semaine. De plus, la capacité de stockage du système reste constante tout au long des cycles de charge.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.