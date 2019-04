Siemens Gamesa : nouvelle plateforme de turbines éoliennes

03/04/2019 | 12:19

Siemens Gamesa fait part du lancement de sa nouvelle plateforme terrestre 5.X, selon lui la plus grande du secteur : comprenant deux modèles de turbines, elle dispose d'une capacité unitaire de 5,8 MW avec des diamètres de rotors respectifs de 155 et 170 mètres.



L'équipementier éolien précise que l'installation du premier prototype est prévue pour la mi-2020, les productions devant démarrer au dernier trimestre de 2020 pour la turbine à 155 mètres et le premier de 2021 pour celle à 170 mètres.



