Siemens Gamesa : parraine un équipage de régate féminin

10/06/2019 | 13:28

Siemens Gamesa soutient le sport féminin en parrainant un équipage de régate. Le groupe a présenté aujourd'hui l'équipe de voile féminine de Getxo, dans la région de Bizkaia, dans laquelle se trouve le siège de la société.



Sous le slogan 'Le pouvoir de la diversité', les six équipiers participeront aux trois championnats les plus importants de la catégorie J80 One-Design: le championnat espagnol (Santander, 13-16 juin), le championnat du monde (Bilbao, juillet 13-22) et la Coupe d'Espagne (La Corogne, 11-13 octobre).



María Cortina, directrice de la communication, des relations institutionnelles et du développement durable chez Siemens Gamesa, a déclaré ' tout comme pour les marins, le vent est la force motrice de notre société. Toutes ces branches d'activité reposent sur le vent, une source inépuisable d'énergie propre. '



