Siemens Gamesa : signature d'une ligne de crédit 'verte'

11/01/2019 | 12:04

Siemens Gamesa annonce la signature d'une ligne de crédit de 900 millions d'euros, la première qualifiée de 'verte' en Espagne, en raison de sa contribution aux objectifs de développement global fixés par les Nations Unies.



Cet arrangement avec la banque espagnole BBVA doit permettre à l'équipementier pour énergies renouvelables de soutenir son activité de fabrication et de vente de turbines éoliennes sur la terre ferme et en mer à l'échelle mondiale.



