Siemens Healthineers : maintient ses objectifs pour 2019

29/07/2019 | 12:45

Les actions de Siemens Healthineers progresse de près de 5% ce matin après l'annonce par la société allemande de technologie de la santé d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires en hausse pour son troisième trimestre, ce qui l'a amenée à maintenir ses prévisions de bénéfices pour l'année.



Le groupe, qui vend des produits et des services de diagnostic et de médecine moléculaire aux prestataires de soins de santé, a déclaré que son chiffre d'affaires avait progressé de 8% à 3,6 milliards d'euros au 30 juin, contre 3,3 milliards d'euros l'année précédente.



La croissance du chiffre d'affaires en comparable a atteint 6% sur le trimestre, tirée par les ventes de produits d'imagerie et de thérapies innovantes, a déclaré le groupe.



Le résultat net s'élève à 353 millions d'euros, en hausse de 20% par rapport aux 293 millions d'euros de l'année précédente.



Siemens Healthineers a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2019, tablant toujours sur une croissance du chiffre d'affaires en comparable de l'ordre de 4% à 5% par rapport à l'exercice 2018. Il a également maintenu son objectif de croissance de 20% à 30% par rapport à 2018.



