Siemens Healthineers : Credit Suisse relève son opinion

18/03/2020 | 10:40

Credit Suisse relève son opinion sur Siemens Healthineers de 'neutre' à 'surperformance', malgré un objectif de cours abaissé de 37 à 36 euros, dans le sillage d'estimations de BPA abaissées de 3,3% pour 2020-22.



Le bureau d'études voit un point d'entrée attractif créé par la vague de ventes récente sur le titre, qui l'a fait chuter de façon similaire à l'indice allemand (MDAX), en dépit de la nature plus défensive de la santé.



Sa préférence pour Siemens Healthineers 'se fonde sur une position en tête sur un marché de l'imagerie en croissance structurelle' et 'une optionalité sur l'amélioration des marges en diagnostiques' où il pense que les attentes sont relativement basses.



