La valeur du jour en Europe SIEMENS HEALTHINEERS compte financer l'acquisition de Varian par une AK et de la dette

Siemens Helathineers perd 5,02% à 41,75 euros à la Bourse de Francfort au lendemain de son annonce, à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2020, de son projet d'acquisition de l'américain Varian Medical Systems. Si le groupe de santé allemand a publié des résultats globalement au-dessus du consensus il a précisé que cette acquisition à 16,4 milliards de dollars serait financée pour moitié par une augmentation de capital (AK) et pour le reste par de la dette.Siemens Healthineers a publié un chiffre d'affaires en recul de 6,9% (à données comparables) à 3,312 milliards d'euros au troisième trimestre de son exercice 2020. Le résultat net du groupe de santé allemand ressort à 271 millions, correspondant à une baisse de 23%. L'Ebit ajusté est, pour sa part, en retrait de 15% à 461 millions. La marge Ebit ajustée est, elle, en baisse de 120 points de base à 13,9%.Côté analystes, Deutsche Bank souligne des résultats meilleurs que prévu en ce qui concerne les bénéfices avec notamment un Ebit ajusté 17% au-dessus du consensus. La maison d'études réitère sa recommandation Conserver ainsi que son objectif de cours de 40 euros sur le titre.Pour sa part, UBS confirme son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 39 euros sur Siemens Healthineers. L'analyste note des ventes en ligne avec les attentes mais un Ebit et un résultat net, pour la période, au-dessus de l'anticipation des analystes.Le bureau d'études ajoute que les orientations du groupe allemand pour 2020 sont conformes avec les estimations et que le ratio commandes sur facturation d'équipement (0,94) ne s'est pas amélioré par rapport au deuxième trimestre de l'activité.Le bénéfice de base par action ajusté est en retrait de 21% à 0,30 euro. Le free cash-flow pour la période est de 336 millions d'euros, soit une hausse de 48%.En termes de perspectives, l'entreprise estime que la croissance des recettes comparables devrait être globalement stable au cours de l'exercice 2020. Pour sa part, le bénéfice de base par action ajusté devrait être compris entre 1,54 et 1,62 euro. Siemens Healthineers précise que ce chiffre est basé sur l'hypothèse que l'environnement commercial actuel ne se détériorera pas à nouveau.Concernant l'acquisition de Varian Medical Systems, le groupe allemand compte acheter l'ensemble des actions en circulation de Varian à hauteur de 177,50 dollars par titre en cash, valorisant le groupe américain à 16,4 milliards de dollars (en valeur des fonds propres).Siemens Healthinners a souligné qu'il anticipe 300 millions d'euros de synergies d'ici 2025 dans le cadre de cette acquisition.