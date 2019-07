Siemens Healthineers : une alliance stratégique universitaire

15/07/2019 | 11:13

Siemens Healthineers annonce ce lundi avoir signé une alliance stratégique avec l'Université “System” du Missouri et l'Université “Health Care” du Missouri, afin de développer de nouveaux traitements diagnostiques et thérapeutiques.



Siemens Healthineers fournira une technologie de laboratoire et d'imagerie, ainsi que des services d'entreprise et des solutions numériques.



Grâce à cette alliance, Siemens Healthineers précise qu'il pourra obtenir des informations sur l'utilisation réelle de ses produits.





