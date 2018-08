Siemens Healthineers : Berenberg rehausse sa cible

28/08/2018 | 12:13

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 36,5 à 42 euros sur Siemens Healthineers, jugeant notamment que la 'croissance robuste' de sa division imagerie devrait se poursuivre.



'L'action a performé vigoureusement depuis l'introduction en Bourse (+36%) avec une appréciation grandissante par les investisseurs de la qualité et des futures opportunités de croissance de l'activité', note le broker.



L'intermédiaire financier ajoute que l'entreprise 'avance à grands pas dans sa division diagnostics, Atellica préparant la voie à une activité à croissance plus rapide, plus rentable et valorisable sur le moyen terme'.



