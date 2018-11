Sierra Wireless USA : Security Alarms & Co. choisit les services IoT de Sierra Wireless pour la solution de sécurité domestique ARHUB

Security Alarms & Co., développeur suisse de sécurité domestique intelligente a annoncé aujourd'hui avoir choisi les services IoT de Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR) (TSX: SW), fournisseur de premier plan de solutions entièrement intégrées de type terminal à cloud pour l'Internet des objets (IoT), afin d’offrir une connectivité cellulaire extrêmement résiliente à son hub intelligent de sécurité domestique ARHUB.

ARHUB répond au principal problème des utilisateurs d’objets connectés : leur dépendance à la disponibilité de l’Internet. Il reste connecté en utilisant toutes les technologies disponibles : Wi-Fi®, LAN et réseau cellulaire. En utilisant la carte SIM Sierra Wireless, ARHUB analyse intelligemment les réseaux et se connecte à celui présentant le meilleur signal.

« Nos clients sont nos partenaires de développement et nous prenons en compte tous leurs commentaires pour concevoir une solution simple et efficace pour la sécurité de leur domicile », a déclaré la PDG de Security Alarms & Co., Natalya Lopareva. "Une solution IoT traditionnelle ne suffit plus en matière de sécurité. Nous nous sommes donc associés à Sierra Wireless pour assurer que ARHUB soit toujours connecté et accessible, quelle que soit la configuration du réseau ou l'emplacement géographique de l’utilisateur."

La carte Smart SIM multi-operateur et les Services de Connectivité de Sierra Wireless connectent les périphériques aux consommateurs et entreprises en utilisant les réseaux cellulaires mondiaux. L’unique technologie Smart SIM de Sierra Wireless sélectionne et se connecte automatiquement au meilleur réseau cellulaire disponible pour assurer une transmission de données résiliente et fiable à tout moment.

« ARHUB de Security Alarms & Co. garantit aux clients de sécuriser ce qui compte le plus pour eux », a déclaré Marc Overton, vice-président des services chez Sierra Wireless. « Les services IoT de Sierra Wireless fournissent une connectivité Internet permanente sur laquelle Security Alarms & Co. peut compter afin d’offrir une solution complète de sécurité pour la maison intelligente. »

À propos Security Alarms & Co.

Security Alarms & Co., entreprise suisse passionnée par l’innovation, propose des systèmes de sécurité de haute performance avec comme objectif majeur de satisfaire les clients. Nous inventons des solutions réfléchies et simples pour une totale tranquillité d'esprit. Le système d'alarme AR6000c, ARHUB et les caméras de sécurité ARCAM sont des produits révolutionnaires, développés en Suisse, qui associent précision, simplicité et confidentialité. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.arhub.swiss et https://www.security-alarms.ch/

« ARHUB » est une marque déposée de Security Alarms & Co. Les autres noms de produits ou services mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Sierra Wireless

Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR) (TSX: SW) est un pionnier de l'IoT qui permet aux entreprises et aux industries de se transformer et de prospérer dans l'économie connectée. Pour vos clients, commencez par Sierra, car nous proposons une solution de périphériques au cloud, composée de solutions réseau et intégrées intégrées de manière transparente à nos services de connectivité et de cloud sécurisés. Les équipementiers et les entreprises du monde entier s'appuient sur notre expertise pour proposer des solutions entièrement intégrées visant à réduire la complexité, à transformer les données en intelligence et à commercialiser plus rapidement leurs produits et services connectés. Sierra Wireless compte plus de 1 300 employés dans le monde et exploite des centres de recherche et développement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site www.sierrawireless.com. Afin d’en savoir d’avantages sur les produits de Sierra Wireless, visitez le site http://www.sierrawireless.com/newsroom/productimages.aspx.

Connectez-vous avec Sierra Wireless sur le blog IoT, http://www.sierrawireless.com/iot-blog, sur Twitter sur @SierraWireless, sur LinkedIn sur http://www.linkedin.com/company/sierra-wireless et sur YouTube, http://www.youtube.com/SierraWireless

«Sierra Wireless» est une marque déposée de Sierra Wireless. Les autres noms de produits ou de services mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives concernent, entre autres, les projets et le calendrier d’introduction ou d’amélioration de nos services et produits, les déclarations sur les conditions futures du marché, les conditions de l’offre, les conditions de la demande du canal et du client final, les bénéfices et autres attentes, intentions et projets contenus dans ce communiqué de presse ne sont pas des faits historiques. Nos attentes en matière de revenus et de bénéfices futurs dépendent en partie de notre capacité à développer, fabriquer et fournir avec succès des produits que nous ne fabriquons pas aujourd'hui et qui répondent à des spécifications définies. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots "planifier", "s'attendre", "croire" et d'autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent nos attentes actuelles. Elles sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment des changements technologiques et des changements sur le marché des communications de données sans fil. À la lumière des nombreux risques et incertitudes liés au marché des communications de données sans fil, vous devez comprendre que nous ne pouvons vous garantir que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse seront réalisées.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181107005333/fr/