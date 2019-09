Sif : rectifie une information de presse

27/09/2019 | 10:13

Sif, la société néerlandaise spécialisée dans les fondations d'installations offshore (pétrole, gaz, éoliennes), indique ce matin, en réaction à une information publiée par le journal japonais Nikkei, qu'il n'a pas changé de position quant à la production au Japon.



Le groupe affirme que le Nikkei a cité à tort son directeur général, Fred van Beers, à propos d'un investissement de 200 à 300 millions pour une usine au Japon ces deux à trois prochaines années.



Non pas : 'Sif a récemment ouvert un bureau de vente au Japon et discute de la coopération avec des partenaires locaux pour une future production dans ce pays. L'approche qu'a Sif du marché japonais reste inchangée', indique le groupe.





