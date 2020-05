Les SIG ont généré un milliard de recettes, mais subi une perte en 2019 0 19/05/2020 | 16:26 Envoyer par e-mail :

Genève (awp) - Les Services Industriels de Genève (SIG) ont vu leur chiffre d'affaires stagner l'année dernière à 1,05 milliard de francs suisses. L'évolution des prix sur le marché de l'énergie, une contribution à la caisse de pension et des dépréciations d'actifs ont précipité les résultats dans le rouge, avec une perte nette de 46 millions de francs suisses. La régie publique va verser un montant de 59 millions de francs suisses au canton et aux communes genevoises, au titre des redevances 2019, précisent mardi les SIG. Au niveau de la rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 254 millions de francs suisses, pour une marge opérationnelle nette de 27%. Les SIG ont injecté 218 millions dans des projets, dont un investissement de 75 millions consacré aux énergies renouvelables, indique le communiqué. Sur ce montant, le projet Genilac - système qui permet de chauffer et refroidir les bâtiments avec l'eau du Léman - a absorbé la coquette somme de 40 millions. Une enveloppe de 105 millions a permis d'entretenir et étendre le réseau de quelque 8500 kilomètres. Les nouveaux quartiers des Communaux d'Ambilly, Adret Pont-Rouge, Quartier de l'Etang, Gare des Eaux-Vives et de Chêne-Bourg sont désormais connectés. Les SIG affirment par ailleurs avoir réduit leur endettement, avec un jalon important posé l'année dernière. La régie publique a remboursé la dernière annuité de la dette d'assainissement de sa caisse de pension, avec une recapitalisation totale de 489 millions de francs suisses. Afin de soulager "un grand nombre" d'entreprises clientes affectées par la crise du coronavirus, les Services Industriels ont décidé d'ajourner les paiements et anticipé de six mois la baisse de ses tarifs de gaz. Une réduction "exceptionnelle" des tarifs d'électricité sera également appliquée, affirme le communiqué.