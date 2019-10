SIG Combibloc en croissance marquée après neuf mois

Zurich (awp) - La croissance a été au rendez-vous pour SIG Combibloc au troisième trimestre. Cette progression a permis au spécialiste schaffhousois des emballages aseptisés pour l'industrie alimentaire de remplir les attentes sur les neuf premiers mois de l'année, aussi bien au niveau des recettes que de la rentabilité.

Entre janvier et septembre, le chiffre d'affaires de base s'est établi à 1,24 milliard d'euros (1,37 milliard de francs suisses), ce qui représente une hausse de 7,8% sur un an, indique mardi SIG Combibloc. A taux de change constants (tcc), l'augmentation atteint 5,6%.

Cet indicateur ajusté ne prend en considération que les ventes à des clients externes et exclut les ventes de cartons pour emballages à des tiers.

Le groupe schaffhousois a crû tous azimuts, principalement dans la région Amériques où les recettes se sont étoffées de plus de 10%. La zone Asie-Pacifique, deuxième plus grande contributrice au chiffre d'affaires, affiche une hausse de 12,7% tcc et de 7,8% en euros. Principal marché, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) a grappillé 1,6% en euros et 1,8% en monnaies locales.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a gonflé de 6,0% à 329,3 millions. Le bénéfice net ajusté a bondi de 80% à 134,3 millions d'euros. Chiffres d'affaires, Ebitda et bénéfice net s'inscrivent peu ou prou dans la moyenne des prévisions des analystes interrogés par AWP.

Cette performance a été portée par celle du troisième trimestre, où les revenus de base ont pris l'ascenseur (+9,5% tcc et +6,5% en euros). Le bénéfice net ajusté a été doublé sur un an, précise l'entreprise, cotée à la Bourse suisse depuis un peu plus d'une année.

La direction confirme les objectifs annuels 2019, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de base de 4-6% et une marge Ebitda ajustée entre 27% et 28% (26,4% après neuf mois).

