SIG Combibloc obtient une importante commande en Allemagne

Zurich (awp) - SIG Combibloc a obtenu une importante commande en Allemagne. Le spécialiste schaffhousois de l'emballage aseptisé va fournir à la coopérative laitière Hochwald, un client de longue date, quinze machines de remplissage flexible et aseptique pour un nouveau site de production à Mechernich, près de Cologne. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

La technologie de remplissage flexible doit permettre à Hochwald d'offrir une grande variété de solutions d'emballage aseptique dans cinq formats d'emballage différents - avec des volumes, des fermetures et des solutions de paille différents, explique mardi l'entreprise établie à Neuhausen. Le nouveau site de Hochwald disposera d'une capacité de traitement de 800 millions de litres de lait par an.

Le lait qui y sera transformé sera vendu sur le marché européen sous forme de lait UHT, de crème, de lait condensé et de lait aromatisé à partir de 2022 et sera exporté vers la Chine, le Moyen-Orient et l'Afrique, précise le communiqué. SIG Combibloc travaille avec l'entreprise allemande depuis 1994.

vj/ck