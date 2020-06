SIG Combibloc refinance sa dette

Zurich (awp) - Le spécialiste schaffhousois des solutions d'emballages SIG Combibloc a annoncé vendredi un vaste refinancement de sa dette. L'offre et l'émission des emprunts doivent être finalisées le 18 juin.

Le groupe a fixé les prix, via sa filiale SIG Combibloc Purchaseco, pour un emprunt de 450 millions d'euros, assorti d'un coupon de 1,875% par an et arrivant à échéance en 2023, ainsi que pour un titre de dette de 550 millions arrivant à échéance en 2025 avec un coupon de 2,12%, a détaillé la société dans un communiqué.

D'autres filiales du groupe ont par ailleurs obtenu des facilités de crédit de 550 millions et 300 millions d'euros.

Les revenus nets tirés de ces opérations permettront de refinancer entièrement des crédits existants de respectivement 1,25 milliard et 350 millions, ainsi qu'un crédit renouvelable de 300 millions d'euros.

al/