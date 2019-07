SIG Combibloc retrouve une rentabilité nette au 1er semestre

Zurich (awp) - Le producteur d'emballages SIG Combibloc a retrouvé les chiffres noirs au premier semestre, dégageant un bénéfice net de 25,2 millions d'euros contre un déficit de 47,6 millions un an plus tôt. Le groupe explique avoir amélioré sa rentabilité opérationnelle et allégé sa base de coûts en assainissant son endettement, subséquemment de son entrée en Bourse à l'automne dernier.

Le chiffre d'affaires de base - soit sans le produit de la vente de boîtes en kit à des tiers - s'est étoffé de près de 7% à 794,5 millions d'euros, tandis que l'excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté a enflé de 3,9% à 205,5 millions. Le bénéfice net ajusté a décollé de deux tiers à 80,5 millions.

Le groupe schaffhousois défrise les projections des analystes consultés par AWP dans toutes les rubriques. Le consensus s'articulait à 788,2 millions d'euros pour les revenus de base, à 198,8 millions pour l'Ebitda ajusté et à 77,3 millions pour le bénéfice net ajusté.

La direction ambitionne toujours de générer une croissance de 4 à 6% sur l'ensemble de l'exercice à taux de changes constants, contre 5,1% sur les six premiers mois de l'année. La marge Ebitda ajustée doit s'établir dans une fourchette de 27 à 28%, contre 25,6% au premier semestre.

