SIG plc : les cessions n'atténuent pas l'impact de l'avertissement

La contraction de l'activité manufacturière à l'échelle mondiale, y compris sur ses marchés clés, a eu un impact négatif sur SIG Plc. Le secteur de la construction paie un tribut élevé au Brexit. "Cette détérioration des conditions commerciales s'est accélérée au cours des dernières semaines et l'incertitude politique et macroéconomique n'a cessé d'augmenter", a déclaré la société, qui est aussi impactée en Allemagne.

La rentabilité sous-jacente sera nettement plus faible dans les activités de distribution spécialisée et de négoce de toitures. Des mesures ont été adoptées pour réduire les coûts. Le groupe a aussi annoncé la cession de sa division de traitement de l'air et de son activité de solutions de construction.

L'action perdait 21% à 94,375 GBp en séance en matinée à Londres.