Cotations 5 jours Temps Différé London Stock Exchange 11/06/2020 12/06/2020 15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 Date 41(c) 40(c) 42(c) 42.5(c) 42.55 Dernier 43 532 87 060 778 428 600 376 102 347 Volume 0.00% -2.44% +5.00% +1.19% +0.12% Variation Données financières GBP USD EUR CA 2020 90,6 M 114 M 101 M Résultat net 2020 4,90 M 6,16 M 5,46 M Dette nette 2020 42,7 M 53,6 M 47,5 M PER 2020 22,4x Rendement 2020 - CA 2021 107 M 134 M 119 M Résultat net 2021 10,9 M 13,7 M 12,1 M Dette nette 2021 48,3 M 60,7 M 53,8 M PER 2021 9,88x Rendement 2021 - Capitalisation 108 M 136 M 120 M VE / CA 2020 1,66x VE / CA 2021 1,46x Nbr Employés 1 000 Flottant 65,2% Profil société SigmaRoc plc (SigmaRoc), anciennement Messaging International plc, est une société basée au Royaume-Uni qui poursuit une stratégie d'achat et de construction de matériaux de construction sur le marché européen. La société investit et exploite des actifs dans le domaine des matériaux de construction. Elle cherche à créer de la valeur en achetant des actifs sur des marchés fragmentés de matériaux de construction et en... Secteur Matériaux de construction Agenda 30/06 Publication de résultats Notations Surperformance© pour SigmaRoc plc Note Trading : Note Investissement : Toute l'actualité sur SIGMAROC PLC 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Axa, Hermès, EDF, Engie, Zalando, UBS...