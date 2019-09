Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Signaux Girod voit son point d’activité du troisième trimestre 2018-2019 (clos fin juin) bien accueilli sur la place de Paris. Le titre du groupe progresse ainsi de 2,94% à 12,25 euros, les investisseurs saluant la poursuite de la reprise d’activité pour la signalisation en France. Dans le détail, le spécialiste de la signalisation routière a dévoilé un chiffre d’affaires de 26,5 millions d’euros au troisième trimestre, soit une hausse de 7,2% sur un an. Ce chiffre intègre la nouvelle norme IFRS 15, qui contribue positivement pour 1,5 point.L'activité se répartit entre le pôle Signalisation France (17,2 millions d'euros, +3%), Sociétés spécialisées (3,7 millions, +27,7%) et l'International (5,6 millions d'euros, +9,1%).Concernant sa branche principale, le groupe explique que l'amélioration du volume d'activité permet de réduire le retard important subi lors du 1er trimestre de l'exercice.En cumulé, sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 73,1 millions d'euros, en progression de 2%." Ces chiffres sont conformes à nos projections de chiffres d'affaires et s'accompagnent d'un redressement du résultat qui reste toutefois pénalisé par la baisse d'activité du pôle Signalisation France sur le premier semestre et par la défaillance de notre filiale marocaine ", a commenté Signaux Girod.En début d'année, le groupe s'était donné l'objectif d'une légère amélioration du résultat opérationnel courant pour son exercice 2018-2019. En juin, cette guidance avait été maintenue.Lors de l'exercice 2017-2018, Signaux Girod avait publié un chiffre d'affaires de 97,8 millions d'euros pour une perte nette de 3,4 millions d'euros. Le groupe, qui est détenu à près des 2/3 par la famille Girod, affiche actuellement une capitalisation de 14 millions d'euros.