Signaux Girod a réalisé vendredi soir son point d’activité du troisième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la signalisation routière a dévoilé un chiffre d’affaires de 26,5 millions d’euros sur la période, en hausse de 7,2% sur un an. Ce chiffre intègre la nouvelle norme IFRS 15. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 73,1 millions d’euros, en progression de 2%." Ces chiffres sont conformes à nos projections de chiffres d'affaires et s'accompagnent d'un redressement du résultat qui reste toutefois pénalisé par la baisse d'activité du pôle Signalisation France sur le premier semestre et par la défaillance de notre filiale marocaine ", a commenté Signaux Girod.