Signaux Girod : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d'affaires consolidé de Signaux Girod a reculé de 9,4% sur le quatrième trimestre à 26,1 millions d’euros et de 0,9% sur l'exercice à 106,1 millions d’euros. Cette baisse intègre la sortie du périmètre de la société SIP. Sur le nouveau périmètre, le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste de la signalisation routière a reculé sur ce dernier trimestre de 1,2% et progressé de 0,9% sur l'exercice. La baisse du chiffre d'affaires en France (-7,7% à 17,4 millions d'euros) provient notamment des démarches de réorganisation opérées.Sur le nouveau périmètre (hors société SIP) des sociétés spécialisées, le chiffre d'affaires a progressé de 0,7% sur le quatrième trimestre et de 3,5% sur l'exercice.Ce trimestre confirme la bonne dynamique du pôle activité internationales sur cet exercice avec une progression de 20,4% sur ce dernier trimestre, à 6,7 millions d'euros." Ces chiffres sont en retrait par rapport à nos objectifs notamment sur le pôle Signalisation France confirmant la dégradation des résultats ", a conclu Signaux Girod.