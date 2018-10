Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 40/2018

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 14 807 806 €

Siège social : 881, route des fontaines

39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION

Transactions sur actions propres

réalisées en octobre 2018 - Semaine 40

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 01/10/2018 au 05/10/2018 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 01/10/2018 FR0000060790 615 16,6898374 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 02/10/2018 FR0000060790 587 16,19267462 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 03/10/2018 FR0000060790 400 16,0125 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 04/10/2018 FR0000060790 417 15,86738609 XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 05/10/2018 FR0000060790 213 15,95 XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-group.com/investisseurs/

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Signaux Girod via Globenewswire