Signaux Girod : rapport d'activité du 3ème trimestre 2017/2018

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 14 807 806 €.

Siège social : 39400 Bellefontaine.

646 050 476 R.C.S. Lons le Saunier.

Code ISIN : FR0000060790

RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITE

3ème trimestre

Exercice 2017/2018

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2018 se répartit de la façon suivante :

En millions d'euros T3 T3 Variation Cumul Cumul Variation 2017/2018 2016/2017 sur 3 mois 2017/2018 2016/2017 sur 9 mois Signalisation France 16.7 16.6 + 1.1% 49.9 51.4 - 2.9% Sociétés spécialisées 5.8 5.4 + 7.4% 15.1 14.3 + 5.8% Activités internationales 5.1 4.7 + 8.1% 15.0 12.6 + 18.8% Total Groupe 27.6 26.7 + 3.6% 80.0 78.3 + 2.2%

Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires progresse de 3,6% sur le 3ème trimestre de l'exercice et de 2,2% en cumulé.

Signalisation France :

Après deux trimestres consécutifs de baisse, le chiffre d'affaires évolue de +1,1% sur ce trimestre.

En cumulé, la baisse de 2,9% du chiffre d'affaires provient du recul de l'activité de travaux de marquage lié notamment aux conditions météo défavorables sur les 6 premiers mois de l'année civile.

Sociétés spécialisées :

La hausse du chiffre d'affaires est de 7,4% sur ce trimestre et de 5,8% sur les neuf premiers mois de l'exercice en intégrant les activités de la société SIP. Sans cette dernière, sortie du groupe au mois de juillet, la progression aurait été respectivement de 1,8% et 9,9%.

Activités internationales :

Dans la continuité des 2 trimestres précédents, le chiffres d'affaires croît de 8,1% sur ce trimestre, confirmant la dynamique de ce pôle.

En cumulé, l'évolution de 18,8% provient du développement de nos entités sud-américaines et de contextes de marchés favorables de certains pays sur cet exercice.

Ces chiffres sont en phase avec nos objectifs annuels malgré la sortie de SIP, mais conformément à notre communication des résultats du semestre, le résultat net s'annonce inférieur à nos objectifs.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 le 29 novembre 2018 après bourse.

Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-group.com

