SIGNET JEWELERS : bat le consensus

Signet Jewelers a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le joailler américain a accusé au quatrième trimestre clos le 2 février une perte nette de 116,2 millions de dollars, ou 2,25 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 3,96 dollars, au dessus du consensus qui le donnait à 3,81 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 6% à 2,15 milliards, mais Wall Street tablait sur 2,14 milliards. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont baissé de 2% contre un consensus de -1,9%.Pour l'exercice en cours, le groupe vise un BPA hors éléments exceptionnels compris entre 2,87 et 3,45 dollars et un chiffre d'affaires compris entre 6 et 6,1 milliards. Wall Street escompte un BPA de 3,13 dollars et un chiffre d'affaires de 6,1 milliards.Le joaillier a également annoncé la démission prochaine de son président Sebastian Hobbs.