Signify : 404.000 actions rachetées la semaine passée

26/11/2018 | 13:36

Signify (ex Philips Lighting) indique ce lundi avoir racheté la semaine dernière 404.465 de ses propres actions, à un prix moyen unitaire de 22,36 euros, soit un montant global déboursé de neuf millions d'euros.



Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions lancé fin juillet et qui devrait s'achever vers la fin de cette année, portant sur jusqu'à 230 millions d'euros, et dans un but d'annulation des titres ainsi rachetés.



Au total depuis le lancement de ce programme, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a ainsi racheté près de 8,44 millions de ses propres actions, représentant un montant global de 193 millions d'euros.



