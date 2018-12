31/12/2018 | 08:45

Signify (ex Philips Lighting) indique ce lundi avoir procédé à l'annulation des 9,65 millions d'actions acquises dans le cadre de son programme de rachats lancé le 30 juillet et qui s'est achevé le 7 décembre dernier.



Après cette annulation, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage précise conserver environ 2,25 millions de ses propres actions sur un total de plus de 128,3 millions, représentant donc 1,75% de son capital.



