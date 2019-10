Signify : bien orienté sur une acquisition aux Etats-Unis

16/10/2019 | 10:17

Signify (ex Philips Lighting) grimpe de 2,5% à Amsterdam, suite à l'annonce d'un accord définitif avec le groupe américain Eaton pour l'acquisition de Cooper Lighting Solutions, moyennant 1,4 milliard de dollars en numéraire.



Fournissant des solutions d'éclairage professionnel, de contrôles d'éclairage et d'éclairage connecté, cette activité a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars et un EBITDA de 187 millions.



Soumise aux autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2020. Elle permettra à Signify de renforcer ses positions en Amérique du Nord et sa part de revenus professionnels.



