Signify : contrat d'externalisation avec Eurofins

05/12/2018 | 09:28

Eurofins Scientific fait part d'un accord d'externalisation combiné à un accord de fourniture exclusif de trois ans avec Signify (ex Philips Lighting), pour prendre en charge son laboratoire d'analyse et de fiabilité de matériaux situé aux Pays-Bas.



Situé à Eindhoven, le laboratoire confié par Signify comprend 50 employés hautement qualifiés et utilise plus de 120 techniques d'analyse, fortement complémentaires de celles d'EAG Laboratories qu'Eurofins a acquis en décembre 2017.



