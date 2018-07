Signify : démarre un programme de rachats d'actions

30/07/2018 | 10:17

Signify (ex Philips Lighting) annonce le démarrage ce lundi d'un programme de rachats d'actions pour jusqu'à 230 millions d'euros. Au cours de Bourse actuel, ce programme représente environ 9,9 millions de titres, soit 7,2% de son capital.



Le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage précise que son programme de rachats d'actions sur le marché devrait s'achever vers la fin de cette année, et qu'il a l'intention d'annuler les titres ainsi rachetés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.