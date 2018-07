Signify : équipe les Canaries d'un nouvel éclairage public

31/07/2018 | 15:16

Le groupe Signify annonce ce jour que les habitants des Îles Canaries pourront profiter d'une meilleure observation des étoiles, grâce à l'installation de la solution d'éclairage public Astronomy-Friendly.



'Notre éclairage public est équipé de LED ainsi que d'optiques spéciales filtrant la lumière bleue et dirigeant celle-ci vers le sol. Ce système d'éclairage public basse consommation sera également relié à notre plateforme connectée de gestion afin que la luminosité puisse être atténuée ou augmentée à distance' explique Paul Peeters, Directeur Commercial Europe de Signify.



Cette nouvelle installation concerne 6.000 lampadaires, installés à Puerto de la Cruz, précise Signify. Les Îles Canaries sont réputées pour posséder le ciel le plus clair d'Europe. Elles offrent en effet des conditions exceptionnelles d'observation des étoiles et abritent plusieurs observatoires.





