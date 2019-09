Signify : nommé leader de l'industrie du DJSI

16/09/2019 | 13:41

Signify a obtenu le statut de leader industriel 2019 dans la catégorie ' composants électriques et équipements ' du Dow Jones Sustainability Index DJSI). Signify est reconnu pour la troisième année consécutive en tant que société indépendante.



Les meilleurs scores (100/100) ont été obtenus par Signify dans les catégories Matérialité, Gestion de l'Innovation, Rapports environnementaux, Indicateurs de l'éco-efficacité opérationnelle et des pratiques de travail.



' L'entreprise a notamment réduit son empreinte carbone de 49% au cours de l'année 2018, a utilisé une électricité renouvelable dans 89% de ses opérations et a généré 79% des revenus provenant de produits, de systèmes et de services écoénergétiques ' a déclaré Eric Rondolat, PDG de Signify.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.