Signify : pénalisé par une note de broker

07/09/2018 | 15:49

Signify s'affaisse de 3% à Amsterdam, sous le poids de propos négatifs de Jefferies qui réitère son opinion 'sous-performance' sur le titre et abaisse son objectif de cours de 24 à 21 euros, jugeant que la plupart de ses profits sont maintenant en 'déclin structurel'.



'Nous pensons que les prévisions du consensus sont trop élevées (nous sommes inférieurs de 16% pour 2019) et que ceci constitue une trappe à valeur classique', affirme le broker dans sa note sur le groupe néerlandais de solutions d'éclairage.



