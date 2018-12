Signify : programme de rachats d'actions achevé

10/12/2018 | 15:51

Signify (ex Philips Lighting) indique ce lundi avoir achevé la semaine dernière son programme de rachats d'actions lancé fin juillet pour un montant qui pouvait aller jusqu'à 230 millions d'euros, dans un but d'annulation des titres ainsi rachetés.



Du 30 juillet au 7 décembre, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a ainsi racheté un peu plus de 9,65 millions de ses propres actions, représentant un montant global de 220 millions d'euros.



Sur la seule semaine écoulée, Signify a acquis un peu plus de 632.000 titres, à un prix moyen unitaire de 21,82 euros, soit un montant déboursé de 13,8 millions d'euros.



